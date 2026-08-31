À Cannes, dernier hommage des Grosses Têtes à Philippe Bouvard

Le cercueil du défunt journaliste et animateur de radio Philippe Bouvard,porté hors de l'église après la cérémonie de ses obsèques à Cannes, le 31 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Les obsèques du journaliste et animateur radio Philippe Bouvard, qui voulait "faire le mort le jour de son enterrement", ont été célébrées lundi à Cannes, où il s'était retiré et est décédé le 24 août à l'âge de 96 ans.

People, dans les rangées réservées à l'avant, et grand public ont rempli la petite église Notre-Dame-de-Bon-Voyage, à deux pas du palais des Festivals.

La comédienne Marianne James, l'animateur Julien Lepers, les humoristes Jacques Mailhot ou Chantal Ladesou, Gilles Lanoue, le dernier réalisateur vivant des Grosses Têtes qui avait travaillé avec lui pendant seize ans: tous avaient tenu, malgré ce jour de rentrée des médias à Paris, à participer à ce dernier hommage au créateur des Grosses Têtes, l'émission-culte de RTL née en 1977.

Emission aujourd'hui animée par Laurent Ruquier, qui a de son côté dédié en direct l'édition du jour au père fondateur.

"Il était charmant, doux, gentil, adorable, généreux et il montrait qu'il vous aimait", a témoigné Chantal Ladesou, alors que le producteur de télévision Gérard Louvin saluait son parcours: "Démarrer coursier et finir patron, quelle réussite incroyable, bravo Philippe !".

"Personne ne m'a fait autant rire que mon père", a salué sa fille aînée Dominique, évoquant aussi l'attention qu'il portait à la santé de ses proches. "Dès qu'on avait 37,5°C, il fallait aller à l'hôpital", se souvient-elle.

"Même dans les pires circonstances il ne résistait pas à un bon mot", a relevé Nathalie, son autre fille, évoquant quelques-unes de ses "bouvardises": "La mort n'est jamais qu'un jour dans la vie, le dernier, à ce qu'il paraît" ou "J'ai toujours fui les enterrements, au point de faire le mort le jour du mien".

Un de ses quatre petits-fils présents, comme deux arrière-petits-fils, a rendu un hommage très ému à "Phiphi et Coco", le couple que l'homme de médias formait avec Colette, son épouse depuis plus de 70 ans.

Parmi les personnalités présentes figuraient également bon nombre de ses collègues de RTL où il avait fait ses débuts en 1965, comme Régis Ravanas, ancien président de la station, Jonathan Curiel, son actuel dirigeant, ou encore Jérôme Godefroy, ex-directeur de la rédaction. D'anciens collègues du Figaro ou de Nice-Matin, journaux avec lesquels Philippe Bouvard avait collaboré, étaient également de l'hommage rendu au journaliste.

Les funérailles du défunt journaliste et animateur de radio Philippe Bouvard à l'église Notre-Dame-de-Bon-Voyage, à Cannes, le 31 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

"À 8 ans, je voulais vivre à Cannes et ne pas mourir ailleurs, disait-il. C'est fait", a rappelé le maire de Cannes David Lisnard, usant à son tour d'un bon mot en faisant remarquer que Philippe Bouvard, joueur invétéré et amateur de Rolls-Royce, avait réussi à "garer son cercueil" à deux pas d'un casino tout proche sur la célèbre Croisette... "C'était l'esprit français, un touche-à-tout, et aussi ne l'oublions pas un écrivain surdoué", a-t-il ajouté.

Après l'hommage religieux, l'inhumation était prévue dans le caveau familial du cimetière cannois du Grand-Jas.