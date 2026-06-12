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SpaceX en Bourse : et s’il fallait plutôt attendre avant d’investir ?

information fournie par Boursorama 12/06/2026 à 07:20

Alors que SpaceX s'apprête à entrer en Bourse, l'opération suscite autant d'enthousiasme que d'interrogations. Valorisation controversée, rôle des banques qui accompagnent l'IPO, gouvernance dominée par Elon Musk, risque de volatilité après les premières semaines de cotation : que les investisseurs achètent-ils réellement en se positionnant sur SpaceX ? L'analyse de Christophe Tardy, directeur général de Morningstar.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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1

3 commentaires

  • 07:40

    Depuis Trump et Musk je n'investis plus rien de made in US. Only made in UE.

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