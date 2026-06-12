SpaceX en Bourse : et s’il fallait plutôt attendre avant d’investir ?

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Alors que SpaceX s'apprête à entrer en Bourse, l'opération suscite autant d'enthousiasme que d'interrogations. Valorisation controversée, rôle des banques qui accompagnent l'IPO, gouvernance dominée par Elon Musk, risque de volatilité après les premières semaines de cotation : que les investisseurs achètent-ils réellement en se positionnant sur SpaceX ? L'analyse de Christophe Tardy, directeur général de Morningstar.