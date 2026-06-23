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Lyhanna: une loi "intégrale" examinée à l'Assemblée en septembre-octobre (Lecornu)

information fournie par AFP Video 23/06/2026 à 17:53

Pendant les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce qu'une loi "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles sera examinée par les députés en septembre-octobre. SONORE

Crise de gouvernement
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1 commentaire

  • 18:01

    En septembre octobre, on sera en campagne électorale, pas forcément le meilleur moment pour faire voter une grande loi. En outre à chaque drame qui choquent l'opinion publique, on parle d'une nouvelle loi alors qu'il suffirait souvent que les lois existantes soient appliquées.

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