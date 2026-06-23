Pendant les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce qu'une loi "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles sera examinée par les députés en septembre-octobre. SONORE
Lyhanna: une loi "intégrale" examinée à l'Assemblée en septembre-octobre (Lecornu)
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