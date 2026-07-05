À Rabat, les supporters des Lions de l'Atlas ont laissé éclater leur joie après la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du monde, grâce à sa victoire 3-0 contre le Canada samedi à Houston. Leur prochain match: le 9 juillet contre la France, à Boston.
Mondial 2026: depuis Rabat, les Marocains saluent la "victoire méritée" contre le Canada
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