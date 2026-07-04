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Stéphane Boujnah (Euronext) : “La France a une relation dealer-junkie avec les marchés financiers”

information fournie par Ecorama 04/07/2026 à 13:36

Stéphane Boujnah, président du directoire d'Euronext, était l'invité de l'émission Ecorama spéciale Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le bilan du premier semestre sur les marchés financiers, le retard du CAC 40 par rapport aux autres indices européens, la réussite de l'introduction en Bourse de SpaceX.

À lire aussi | Stéphane Boujnah (Président d'Euronext) : "Il n'y a pas de panique des investisseurs car ils font l'analyse que c'est un conflit circonscrit !"

Il évoque également la politique monétaire de la BCE, les perspectives de taux, les valorisations de la tech américaine, les méga-IPO à venir, les alertes de l'AMF sur les vulnérabilités des marchés financiers. Les résultats d'Euronext et sa succession à la tête du groupe sont aussi abordés.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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3 commentaires

  • 04 juillet 19:16

    ce n'est pas l'Etat qui est junkie, ce sont les français accros aux aides et aux remboursements

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