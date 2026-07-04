Stéphane Boujnah (Euronext) : “La France a une relation dealer-junkie avec les marchés financiers”

information fournie par Ecorama • 04/07/2026 à 13:36

Stéphane Boujnah, président du directoire d'Euronext, était l'invité de l'émission Ecorama spéciale Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le bilan du premier semestre sur les marchés financiers, le retard du CAC 40 par rapport aux autres indices européens, la réussite de l'introduction en Bourse de SpaceX.

Il évoque également la politique monétaire de la BCE, les perspectives de taux, les valorisations de la tech américaine, les méga-IPO à venir, les alertes de l'AMF sur les vulnérabilités des marchés financiers. Les résultats d'Euronext et sa succession à la tête du groupe sont aussi abordés.