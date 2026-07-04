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Pascal Demurger (MAIF) : “Ce qui est dramatique, c’est l’impuissance publique dans laquelle nous sommes”
information fournie par Ecorama 04/07/2026 à 13:30

Le directeur général de la MAIF, était l'invité de l'émission Ecorama spéciale Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le coût économique des canicules, la prévention des risques climatiques, l'assurabilité des logements exposés aux inondations, tempêtes et submersions marines, la trajectoire de la dette publique française, les pistes de redressement des finances publiques ainsi que le dividende sociétal mis en place par la MAIF.

Les Rencontres d'Aix
3 commentaires
  • 13:27

    Il faut dégager la macronie, en 10 ans ils ont mis le pays à terre !!!

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