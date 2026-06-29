SpaceX, OpenAI : la fin de l’euphorie IA à Wall Street ?

Après le repli du titre SpaceX et le report évoqué de l’introduction en Bourse d’OpenAI, les investisseurs s’interrogent sur les valorisations des géants de l’intelligence artificielle. Simple phase de consolidation ou premiers signes d’un essoufflement de l’engouement des marchés ?L'analyse de Thibault Prébay, auteur et économiste indépendant. Ecorama du 29 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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