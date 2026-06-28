Des secouristes fouillent un immeuble effondré à Caracas à la recherche de survivants et de corps après le double séisme au Venezuela dont le bilan continue de s'alourdir: 1.430 morts et plus de 50.000 disparus, alors que l'aide humanitaire internationale monte en puissance sur place. IMAGES
Venezuela: Des secouristes cherchent des survivants et des corps dans un bâtiment effondré
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