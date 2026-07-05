Un épais nuage de fumée est visible dans le ciel au-dessus de Trévillach, alors que l'incendie qui s'est déclaré samedi vers 19H30 dans un massif difficile dans les Pyrénées-Orientales a connu une progression rapide cette nuit en parcourant près de 1.000 hectares. Il "n'est plus en propagation libre", selon la préfecture. IMAGES
Un nouvel incendie dans les Pyrénées-Orientales, près de 1.000 hectares parcourus
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