L’Unité militaire d’urgence espagnole (UME) secourt Antonio, un homme d'une cinquantaine d'années, des décombres provoqués par les violents séismes qui ont frappé le Venezuela, alors que le bilan s'élève désormais à au moins 1.430 morts. IMAGES
Venezuela: un homme sauvé des décombres par les secouristes espagnols
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro