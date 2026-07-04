 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Philippe Aghion : “Je ne propose pas une grosse cure d’austérité”
information fournie par Ecorama 04/07/2026 à 13:07

Philippe Aghion, économiste et prix Nobel d'économie, était l'invité de l'émission Ecorama spéciale Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la situation des finances publiques françaises, la charge de la dette, les priorités d'investissement dans l'éducation, l'innovation et l'intelligence artificielle, la stratégie française et européenne face à l'IA, la compétitivité européenne, la mise en œuvre du rapport Draghi, la pression fiscale ainsi que les pistes pour redresser les comptes publics.

Les Rencontres d'Aix

8 commentaires

  • 04 juillet 18:02

    Oups..... (Correction) La dette est rentable si le taux d'intérêts est INFERIEUR au taux de croissance

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank