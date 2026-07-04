Philippe Aghion : “Je ne propose pas une grosse cure d’austérité”

Philippe Aghion, économiste et prix Nobel d'économie, était l'invité de l'émission Ecorama spéciale Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la situation des finances publiques françaises, la charge de la dette, les priorités d'investissement dans l'éducation, l'innovation et l'intelligence artificielle, la stratégie française et européenne face à l'IA, la compétitivité européenne, la mise en œuvre du rapport Draghi, la pression fiscale ainsi que les pistes pour redresser les comptes publics.
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