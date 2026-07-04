Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, était l'invitée de l'émission Ecorama spéciale Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
À lire aussi | Veolia présente une nouvelle offre mondiale dédiée aux data centers
Parmi les sujets abordés : le stress hydrique après la canicule, les risques de manque d'eau dans certaines régions, le recyclage et la réutilisation des eaux usées, la stratégie de Veolia dans l'eau, les déchets et l'énergie, l'empreinte hydrique des data centers, les perspectives liées au développement de l'intelligence artificielle et des puces, les activités du groupe dans le Golfe ainsi que l'évolution de l'action Veolia.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.