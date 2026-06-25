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Le Slip Français s'introduit en Bourse

information fournie par Boursorama 25/06/2026 à 12:04

Né en 2011, Le Slip Français est devenu un groupe industriel intégré, spécialisé dans les essentiels textiles du quotidien fabriqués en France. Aujourd'hui, il aborde une nouvelle page de son histoire en s'introduisant en Bourse.

Sur le plateau de Ca Bouge sur les marchés, Guillaume Gibault président du Slip français et Léa Marie, directrice exécutive reviennent sur le parcours du groupe et expliquent les motivations derrière cette opération.

La période de souscription est ouverte depuis le 25 juin pour une cotation sur Euronext Growth. L'offre à prix ferme doit se clôturer le 7 juillet et le placement global est prévu jusqu'au 8 juillet. Le début des négociations est, lui, prévu le 14 juillet. Code : FR0014018Y10 / ALLSF

Vidéo sponsorisée.

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Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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7 commentaires

  • 13:17

    Les US introduisent SpaceX, OpenAI...La France introduit le slip !

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