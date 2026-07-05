"Tout n'est pas perdu", "pour peu qu'on dise la vérité" et "qu'on tienne enfin ce qu'on promet", lance Édouard Philippe lors de son premier meeting de campagne présidentielle, à l'Adidas Arena à Paris. SONORE
Présidentielle: "tout n’est pas perdu", "pour peu qu'on dise la vérité", dit Édouard Philippe
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