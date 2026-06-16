PEE : définition, abondement, déblocage anticipé et fiscalité expliqués simplement

Le Plan d'Épargne Entreprise (PEE) est l'un des dispositifs d'épargne salariale les plus avantageux pour les salariés. Il permet de se constituer une épargne à moyen terme, avec l'aide de son employeur et une fiscalité allégée.
Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le PEE. Au programme :
- La définition du PEE et les entreprises concernées
- Les sommes que l'on peut verser
- Le principe de l'abondement de l'employeur
- Le blocage des fonds pendant 5 ans et les cas de déblocage anticipé
- La fiscalité du PEE
- Les modalités de sortie du PEE
Le PEE est un outil puissant pour faire fructifier son épargne, surtout lorsque l'entreprise propose un abondement.
En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com
Cet article vous intéresse ? Ce sujet est traité parmi les nombreuses informations qui sont abordées dans nos nombreux guides ToutSurMesFinances