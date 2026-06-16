PEE : définition, abondement, déblocage anticipé et fiscalité expliqués simplement

information fournie par Tout sur mes finances • 16/06/2026 à 14:39

Le Plan d'Épargne Entreprise (PEE) est l'un des dispositifs d'épargne salariale les plus avantageux pour les salariés. Il permet de se constituer une épargne à moyen terme, avec l'aide de son employeur et une fiscalité allégée.

Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur le PEE. Au programme :

La définition du PEE et les entreprises concernées

Les sommes que l'on peut verser

Le principe de l'abondement de l'employeur

Le blocage des fonds pendant 5 ans et les cas de déblocage anticipé

La fiscalité du PEE

Les modalités de sortie du PEE

Le PEE est un outil puissant pour faire fructifier son épargne, surtout lorsque l'entreprise propose un abondement.

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