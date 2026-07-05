Canadair et pompiers travaillent sans relâche pour contenir l'incendie qui s'est déclaré hier soir à Trévillach, près du Canigou dans les Pyrénées-Orientales. Quelque 1.350 hectares ont déjà été parcourus. IMAGES
Nouvel incendie dans les Pyrénées-Orientales: Canadair et pompiers à pied d'oeuvre
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