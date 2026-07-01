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L’inflation recule plus vite que prévu en France : la fin du choc ?

information fournie par Ecorama 01/07/2026 à 14:10

L’inflation a nettement ralenti en France en juin, revenant à 1,8 % sur un an après 2,4 % en mai, notamment sous l’effet de la baisse du prix du pétrole. Ce reflux plus rapide que prévu peut-il soutenir le pouvoir d’achat des ménages et relancer la consommation au second semestre ? Le pic d’inflation est-il désormais derrière nous ? L’analyse de Cyprien Boganda, journaliste et chef adjoint de la rubrique éco-social à l’Humanité. Ecorama du 1er juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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1 commentaire

  • 14:37

    En supprimant tout l'inutile venant de chine et le futile venant des USA (abonnement plateformes) le pouvoir d'achat devrait bondir ...

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