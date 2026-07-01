L’inflation recule plus vite que prévu en France : la fin du choc ?

L’inflation a nettement ralenti en France en juin, revenant à 1,8 % sur un an après 2,4 % en mai, notamment sous l’effet de la baisse du prix du pétrole. Ce reflux plus rapide que prévu peut-il soutenir le pouvoir d’achat des ménages et relancer la consommation au second semestre ? Le pic d’inflation est-il désormais derrière nous ? L’analyse de Cyprien Boganda, journaliste et chef adjoint de la rubrique éco-social à l’Humanité. Ecorama du 1er juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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