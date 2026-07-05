Les trois fils du guide suprême iranien Ali Khamenei — Mostafa, Masoud et Meysam (de droite à gauche) — pleurent leur père, alors qu'une foule immense se rassemble pour lui rendre un dernier hommage lors du deuxième jour des cérémonies funéraires au Grand Mosalla de Téhéran. IMAGES
Les fils de l'ayatollah Ali Khamenei pleurent leur père aux funérailles
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