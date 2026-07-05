L'immense esplanade du National Mall à Washington, où doivent se tenir les célébrations du 250e anniversaire des Etats-Unis, est évacuée en raison de la menace d'un violent orage, quelques heures avant le discours prévu du président Donald Trump. IMAGES
250 ans des Etats-Unis: un lieu à Washington évacué en raison d'une menace d'orage
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