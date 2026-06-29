Les partis non-indépendantistes ont gagné du terrain dimanche lors des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie mais ils n'atteignent pas la majorité au Congrès du territoire, selon les résultats provisoires du haut-commissariat.
Nouvelle-Calédonie : les loyalistes en hausse, mais sans majorité au Congrès
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