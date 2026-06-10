Le métal jaune à 4.200 dollars l'once : une opportunité en or ?

Revenu autour de 4200 dollars l'once, l'or retrouve son niveau du début d'année après avoir nettement reculé depuis ses plus hauts. Malgré les tensions géopolitiques, le métal jaune subit la perspective d'une remontée des taux des banques centrales et le regain d'attractivité des obligations souveraines. Après une forte hausse en 2025, faut-il voir dans ce repli une simple respiration ou une opportunité d'achat ? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 10 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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