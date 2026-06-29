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La France désormais étouffée par sa dette publique ?

information fournie par Ecorama 29/06/2026 à 14:00

La charge de la dette continue de progresser et les inquiétudes de la Cour des comptes se multiplient. Hausse des intérêts, déficit public, pression fiscale… Où en sont réellement les finances publiques françaises et quels sont les risques pour les années à venir ? Réponse avec Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco. Ecorama du 29 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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3 commentaires

  • 14:29

    C'est évident mais visiblement cela n'inquiètent personne car les agios de l'endettement seront payés par les contribuables qui ont un petit patrimoine et les prêteurs se frottent les mains.

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