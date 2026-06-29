La France désormais étouffée par sa dette publique ?

La charge de la dette continue de progresser et les inquiétudes de la Cour des comptes se multiplient. Hausse des intérêts, déficit public, pression fiscale… Où en sont réellement les finances publiques françaises et quels sont les risques pour les années à venir ? Réponse avec Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco. Ecorama du 29 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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