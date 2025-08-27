A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025 , au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Patrick Martin, président du Medef. Il est notamment revenu sur le contexte politique et économique sous haute tension de cette rentrée. Vote de confiance, marchés financiers fébriles, inquiétude sur la dette : quelles perspectives pour les entreprises et les Français ? Emission du 27 août 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Patrick Martin (Medef) : "François Bayrou a raison de marteler la situation grave de nos finances publiques"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro