 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Patrick Martin (Medef) : "François Bayrou a raison de marteler la situation grave de nos finances publiques"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 27/08/2025 à 12:04

A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025 , au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Patrick Martin, président du Medef. Il est notamment revenu sur le contexte politique et économique sous haute tension de cette rentrée. Vote de confiance, marchés financiers fébriles, inquiétude sur la dette : quelles perspectives pour les entreprises et les Français ? Emission du 27 août 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

LaREF
Budget 2026

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Gaza: cinq journalistes tués dans des raids, Netanyahu déplore un "accident tragique"

information fournie par AFP 25 août
12
2

Après une série noire d'explosions, la mégafusée Starship d'Elon Musk signe un retour réussi

information fournie par AFP 07:43
8
3

Bayrou: les députés ont "13 jours" pour choisir entre "le chaos" ou "la responsabilité"

information fournie par AFP Video 26 août
4
4

Paix à tout prix ? Les Ukrainiens mitigés au 34e anniversaire de l'indépendance

information fournie par AFP Video 26 août
1
5

Bourse: des indices dans le rouge à Euronext

information fournie par AFP Video 26 août
6

Houle "atypique" sur la côte atlantique: baignade interdite à la plage de Lacanau

information fournie par AFP Video 26 août
7

Vietnam: trois morts après le passage du typhon Kajiki

information fournie par AFP Video 26 août
8

La côte atlantique face à une "puissante houle", drapeaux rouges sur les plages

information fournie par AFP 26 août
1

Paris: 40.000 enfants sur le Champ-de-Mars pour la "Journée des oubliés des vacances"

information fournie par AFP Video 20 août
2
2

Canicule et sécheresse en France : quelles conséquences pour les arbres ?

information fournie par France 24 20 août
3

Incendies en Espagne : une année noire pour le pays

information fournie par France 24 20 août
1
4

Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour la prise de la ville de Gaza

information fournie par AFP 20 août
12
5

Frappes israéliennes meurtrières au Yémen contre des cibles houthies

information fournie par AFP 25 août
6

Un panneau sur une autoroute promet une récompense pour aider à arrêter le président Maduro

information fournie par AFP Video 24 août
5
7

Israël : un dirigeant de l'opposition tend la main à Netanyahu pour sauver les otages

information fournie par AFP Video 24 août
8

Eboulement mortel en Haute-Savoie: la roche reste instable, opérations de sécurisation en cours

information fournie par AFP 21 août
1

Rénover des taudis en logements bas carbone: le projet participatif d'une foncière

information fournie par AFP Video 29 juil.
2

Trump annonce la mise en place de centres de distribution alimentaire à Gaza

information fournie par AFP 28 juil.
7
3

Gaza: l'aide humanitaire a commencé à entrer dans l'enclave

information fournie par AFP Video 28 juil.
4

Gaza: vu du ciel, un territoire plongé dans le noir

information fournie par AFP 30 juil.
3
5

Trump donne "10 ou 12 jours" à Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine

information fournie par AFP 29 juil.
34
6

Londres envisage une reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre

information fournie par AFP Video 29 juil.
1
7

Trump va "réduire" le délai de 50 jours donné à Poutine pour cesser la guerre en Ukraine

information fournie par AFP Video 28 juil.
8

Bruxelles défend son accord commercial noué avec Trump

information fournie par AFP 28 juil.
11

2 commentaires

  • 14:06

    + de 3 115,4 Md€ de dettes au premier trimestre 2025. P.M. le surcoût en France de nos administrations, des frais de fonctionnement, des investissements c'était 10% du PIB en 2023 (soit 192 milliards !!!!) par rapport à la moyenne des autres pays de la CE.Merci à François Mitterand et ses gouvernements de gauche d'avoir recrutés + d'un million de fonctionnaires, mis en faillite + 350 000 entreprises privées.. etc...

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank