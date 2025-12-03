Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation IFRAP, était l'invitée de l'émission Ecorama du 3 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la suspension de la réforme des retraites, les conditions posées par les socialistes pour un compromis budgétaire, la question des recettes fiscales et des baisses d’impôts, ainsi que les inquiétudes liées au déficit et à la stabilité économique
Agnès Verdier-Molinié : "Avec ce budget, on continue à foncer dans le mur !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
