Le budget 2026 a dominé les débats parlementaires, centrés sur les taxes et impôts. Mais les enjeux de fond (formation face à l’essor de l’intelligence artificielle, compétitivité industrielle, réformes structurelles) ont été largement laissés de côté. L’histoire montre que certains pays, comme l’Espagne ou le Portugal, n’ont engagé des réformes qu’une fois acculés. La France devra-t-elle attendre une telle situation pour agir ? Alors que le Royaume-Uni affronte déjà ses propres choix budgétaires, Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro, analyse les défis économiques à venir. Ecorama du 3 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com..
La France sera-t-elle un jour contrainte de se réformer ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro