Kylian Mbappé est bel et bien l’homme du moment. L’attaquant français a inscrit un doublé, ses 24e et 25e buts de la saison, offrant la victoire au Real Madrid contre l’Athletic Bilbao (3-0). L’ancien Parisien s’est également offert une passe décisive. Cette victoire permet au Real Madrid de revenir à un point du FC Barcelone.
Le Real Madrid retrouve la victoire en Liga grâce à Kylian Mbappé
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro