Le Real Madrid retrouve la victoire en Liga grâce à Kylian Mbappé

information fournie par France 24 04/12/2025 à 08:18

Kylian Mbappé est bel et bien l’homme du moment. L’attaquant français a inscrit un doublé, ses 24e et 25e buts de la saison, offrant la victoire au Real Madrid contre l’Athletic Bilbao (3-0). L’ancien Parisien s’est également offert une passe décisive. Cette victoire permet au Real Madrid de revenir à un point du FC Barcelone.

