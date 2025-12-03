Wall Street poursuit sa progression en 2025 : +10% pour le Dow Jones, +15% pour le S&P 500 et +20% pour le Nasdaq. Une hausse qui alimente les craintes de bulle, mais derrière ces chiffres, la réalité est plus contrastée : bénéfices solides, disparités sectorielles et poids des géants technologiques qui tirent les indices vers le haut. L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Ecorama du 3 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
