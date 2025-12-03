 Aller au contenu principal
Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 03/12/2025 à 14:10

Wall Street poursuit sa progression en 2025 : +10% pour le Dow Jones, +15% pour le S&P 500 et +20% pour le Nasdaq. Une hausse qui alimente les craintes de bulle, mais derrière ces chiffres, la réalité est plus contrastée : bénéfices solides, disparités sectorielles et poids des géants technologiques qui tirent les indices vers le haut. L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Ecorama du 3 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

1 commentaire

  • 14:26

    Le sujet n'est pas la diffusion de l'IA mais savoir si ces investissements seront rentables, précisément quels acteurs en tireront des profits. Qui est prêt à payer et pour quel service ?

Signaler le commentaire

