Le président français Emmanuel Macron dit à son homologue chinois Xi Jinping que la France et la Chine doivent surmonter leurs "différences" afin de "parvenir à un multilatéralisme efficace", lors de leur rencontre à Pékin.
La Chine et la France doivent "dépasser leurs désaccords" (Macron)
