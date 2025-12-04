Le président français Emmanuel Macron juge "déterminante" la capacité de coopérer avec la Chine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, lors d'entretiens avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin.
Macron dit à Xi que la capacité à coopérer sur l'Ukraine est "déterminante"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro