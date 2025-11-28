Yuka, Open Food Facts et l’empowerment alimentaire : une nouvelle boussole pour les consommateurs

information fournie par France 24 • 28/11/2025 à 10:19

Dans les rayons des supermarchés, les consommateurs sortent leur smartphone comme une boussole. Avec Yuka ou Open Food Facts, un simple scan devient un acte éclairé, voire un geste de reprise de pouvoir. Derrière ces applications de notation alimentaire, c’est une véritable transformation qui s’opère : un rapport plus sain, plus équilibré à l’information, à la confiance… et au pouvoir de choisir, pour mieux vivre. Décryptage de Victoire N'Sondé, cheffe de rubrique santé à The Conversation France. Retrouvez les articles cités par Victoire N'Sondé sur : https://theconversation.com/le-cas-yuka-quand-linformation-sur-les-aliments-convoque-confiance-empowerment-et-gouvernance-algorithmique-267489 (Le succès des applis de scans alimentaires comme Yuka à l’ère de la défiance) et https://theconversation.com/pourquoi-danone-retire-le-nutri-score-de-ses-yaourts-a-boire-249964 (Pourquoi Danone retire le Nutri-Score de ses yaourts à boire).