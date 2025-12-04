Le Conseil de sécurité de l'ONU en visite à Damas près d'un an après la chute d'Assad

Le président syrien Ahmed al-Charia assiste à une réception en l'honneur d'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies au palais présidentiel de Damas le 4 décembre 2025. ( AFP / LOUAI BESHARA )

Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est arrivée jeudi en Syrie, pour une toute première visite dans ce pays, à quelques jours du premier anniversaire de la chute de l'ex président Bachar al-Assad, a rapporté l'agence Sana.

Les quinze diplomates onusiens, arrivés par le point de passage de Jdeidet Yabus entre le Liban et la Syrie, doivent rencontrer le président par intérim Ahmad al-Chareh et d'autres responsables syriens ainsi que des personnalités de la société civile, selon Sana.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé en novembre les sanctions contre Ahmad al-Chareh, ancien jihadiste devenu chef de l'Etat après avoir, à la tête d'une coalition de groupes insurgés, provoqué le 8 décembre 2024 la chute d'Assad qui gouvernait le pays d'une main de fer depuis plus de 20 ans.

L'ONU a notamment salué l'engagement des nouvelles autorités syriennes à lutter contre le terrorisme et les a exhortées à mettre en oeuvre une transition inclusive respectant toutes les communautés et les confessions, dans un pays dévasté par près de 14 ans d'une guerre civile sanglante.

L'ambassadeur slovène Samuel Zbogar, dont le pays préside actuellement le Conseil de sécurité, avait indiqué lundi que ce déplacement en Syrie, puis au Liban vendredi et samedi, était "la première visite officielle depuis six ans du Conseil de Sécurité au Moyen-Orient, et la toute première en Syrie".

Le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, Asaad Al-Shaibani (à droite au premier plan), arrive au palais présidentiel de Damas le 4 décembre 2025 pour assister à une réception avec une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. ( AFP / LOUAI BESHARA )

Ce déplacement intervient "à un moment crucial pour la région", avait-il souligné.

"Nous espérons que cette visite permettra d'approfondir le dialogue entre les Nations unies et la Syrie", a déclaré pour sa part le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

Vendredi, la délégation sera à Beyrouth avant de se rendre le lendemain à la rencontre des Casques bleus de la force de maintien de la paix de l'ONU dans le sud du Liban (Finul), qui doit quitter le pays fin 2027 après avoir fait tampon entre Israël et le Liban depuis mars 1978.