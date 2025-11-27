Le pape Léon XIV a atterri à Istanbul jeudi après avoir visité la capitale turque, Ankara, où il a encouragé la Turquie à assumer son rôle de médiateur dans un monde troublé par les conflits.
Le pape Léon XIV arrive à Istanbul
