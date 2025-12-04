La justice algérienne a confirmé mercredi la condamnation à sept ans de prison pour "apologie du terrorisme" du journaliste français Christophe Gleizes, emprisonné depuis juin.
Sept ans de prison confirmés pour Christophe Gleizes en Algérie
