Emmanuel Macron dit vouloir instaurer la possibilité d'une action judiciaire "en référé" contre les "fausses informations" ou les "informations qui sont attentatoires" à la dignité d'une personne diffusées sur les réseaux sociaux pour pouvoir les bloquer en urgence.
Macron veut créer une action judiciaire "en référé" contre les fausses informations
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro