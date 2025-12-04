En visite à Pékin, Emmanuel Macron a de nouveau appelé à un "rééquilibrage" des relations économiques entre la France, l’Europe et la Chine. Malgré les appels répétés du président français, le déficit commercial continue de se creuser, tandis que la pression sur les entreprises européennes présentes en Chine s’accentue.
Macron en Chine : l’impossible rééquilibrage des échanges commerciaux
