Budget: "Les Républicains ont vraiment tout trahi" (Tanguy, RN)

information fournie par AFP Video 28/01/2026 à 08:26

"Les Républicains ont vraiment tout trahi, jusqu'au bout, sans aucune explication", fustige le député RN de la Somme Jean-Philippe Tanguy, après que l'Assemblée nationale a de nouveau repoussé deux motions de censure déposées contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, permettant l'adoption en nouvelle lecture du budget de l'État pour 2026. "Ça permet de faire un état des lieux extrêmement clair sur les responsabilités des uns et des autres", affirme-t-il alors que le texte, après un bref passage au Sénat devrait être adopté définitivement en début de semaine prochaine. (COMPLETE VIDI948A3KE_FR) SONORE

Budget France
