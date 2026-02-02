Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, la trajectoire de déficit jugée insuffisante, les signaux contrastés de la croissance française, mais aussi les propositions du Medef sur l’emploi des jeunes et l’évolution du regard des Français sur les entrepreneurs
Denis Ferrand (Rexecode) : "Ceux qui pensent qu'un patron ferait un bon Président sont les mêmes qui voulaient la taxe Zucman !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
