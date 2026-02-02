 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Denis Ferrand (Rexecode) : "Ceux qui pensent qu'un patron ferait un bon Président sont les mêmes qui voulaient la taxe Zucman !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 02/02/2026 à 14:05

Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, la trajectoire de déficit jugée insuffisante, les signaux contrastés de la croissance française, mais aussi les propositions du Medef sur l’emploi des jeunes et l’évolution du regard des Français sur les entrepreneurs

Budget France
Taxe Zucman

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Pakistan : le Baloutchistan en état d'alerte après des attaques ayant fait près de 200 morts

information fournie par AFP 01 févr.
1
2

Pakistan: "Personne n'est en sécurité", alerte maximale après une série d'attaques

information fournie par AFP Video 01 févr.
3

Espagne : spectacle lumineux sur la Casa Batlló de Gaudi à Barcelone

information fournie par AFP Video 01 févr.
4

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
5

Costa Rica: la candidate à la présidentielle Laura Fernandez se rend aux urnes

information fournie par AFP Video 01 févr.
6

"Très préoccupant": une frappe russe touche une maternité à Zaporijjia

information fournie par AFP Video 01 févr.
7

Attaque de l'aéroport de Niamey: Abidjan et Cotonou rejettent les accusation de Tiani

information fournie par France 24 01 févr.
8

Est de la RDC: éboulement sur un important site minier

information fournie par AFP Video 31 janv.
1

Au premier jour de son procès en appel, Marine Le Pen soutient n'avoir "rien dissimulé"

information fournie par AFP 13 janv.
5
2

Commerce: l'Inde et l'UE concluent "l'accord de tous les accords"

information fournie par AFP 27 janv.
9
3

Classe Optimum de la SNCF, Jean Castex "sidéré" par la polémique

information fournie par AFP Video 27 janv.
4

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
5

Budget: "Les Républicains ont vraiment tout trahi" (Tanguy, RN)

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
6

Boualem Sansal reçoit la médaille d'honneur de la ville de Strasbourg

information fournie par AFP Video 26 janv.
7

Procès RN: Bruno Gollnisch reconnaît une "organisation", à défaut d'un "système"

information fournie par AFP 26 janv.
1
8

Face à Trump, les Groenlandais tentent de rassurer leurs enfants

information fournie par AFP 26 janv.
1
1

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
2

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
3

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1
4

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, Thalès, le Brent, GTT, Schneider

information fournie par SG Bourse 07 janv.
5

Lecornu réussira-t-il à faire passer un budget d’ici fin janvier ?

information fournie par Ecorama 06 janv.
6

Top 5 IA du 06/01/2026

information fournie par Libertify 07 janv.
7

Ne sous-estime pas les petites sommes !

information fournie par Amundi 07 janv.
8

La Bourse va-t-elle pulvériser de nouveaux records en 2026 ?

information fournie par Ecorama 08 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank