Jean-Claude Naimro, du groupe Kassav’ : 50 ans de zouk, 50 ans de légende

information fournie par France 24 02/02/2026 à 18:16

Figure majeure du groupe Kassav’ en tant que pianiste leader, compositeur et chanteur, Jean-Claude Naimro est l'invité d'À l'Affiche Planète Afro, à l'occasion de ses cinquante ans de carrière. Un demi-siècle à faire danser le monde avec des titres cultes comme "Avèou doudou", "En Balaté" ou encore "Kolé séré"… L'artiste est en concert unique vendredi 21 février au Cabaret Sauvage, à Paris. Une soirée événement entre héritage, émotions et énergie live.

