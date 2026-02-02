Après un ultime recours au 49.3, le gouvernement parvient à faire adopter le budget 2026, au prix de concessions massives qui interrogent la solidité des comptes publics. Entre mesures sociales non financées, économies rabotées et doutes persistants sur la trajectoire de déficit, l’exécutif revendique une victoire politique tandis que les agences de notation s’inquiètent déjà de la facture. Les explications de Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro Economie. Ecorama du 2 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Ces « cadeaux » non-financés du budget 2026…
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
