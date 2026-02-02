Plus de 54 heures par mois: c'est le temps que les Français passent à "scroller" sur leur téléphone. À l'initiative de Diego Hidalgo, un défi est lancé le "OFF february", qui invite à un mois de déconnexion des réseaux sociaux.
"OFF February", un défi de 28 jours pour lever les yeux des écrans
