Contrat du groupe français Capgemini avec l'ICE : le gouvernement demande des comptes

information fournie par France 24 28/01/2026 à 15:48

Par l’intermédiaire de sa filiale américaine, le géant français de l'informatique Capgemini aiderait l'ICE, la police de l'immigration américaine, à localiser et identifier des étrangers. Le ministre de l'Économie Roland Lescure a demandé à l'entreprise de "faire toute la lumière", mais quelle est la marge de manœuvre du gouvernement ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien et Dominique de Montvalon.

