Les artistes musicaux ont largement profité de l’audience des Grammy Awards pour prendre position contre l'ICE aux Etats-Unis. Le portoricain Bad Bunny a été le plus vocal. « Avant de remercier Dieu, je voudrais dire « ICE dehors », a-t-il déclaré au début de la cérémonie. Les explications avec Cécile COQUET-MOKOKO, professeure de civilisation américaine à l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Grammy Awards : une charge anti-trump ?
