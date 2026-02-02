Alors qu'Israël rouvre partiellement le point de passage de Rafah entre Gaza, ravagée par la guerre, et l'Egypte, des Palestiniens espèrent pouvoir quitter l'enclave pour la première fois depuis le début du conflit.
Espoirs à Gaza avec la réouverture de Rafah
