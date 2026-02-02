La hausse de l'or plombée par le mini-krach ?

information fournie par Ecorama • 02/02/2026 à 14:10

Le marché des métaux précieux a connu un violent accès de faiblesse, avec une chute éclair de l’or et de l’argent qui interroge la solidité de leur récente envolée. Entre correction technique après des records historiques, réactions aux signaux envoyés par la future présidence de la Fed et doutes sur la trajectoire du dollar, les investisseurs tentent désormais de déterminer si ce mini-krach marque un simple répit… ou un tournant durable. L'analyse de Thibault Prébay, directeur général adjoint de La Financière Arbevel. Ecorama du 2 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com