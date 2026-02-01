Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a assuré dimanche que toute attaque américaine contre son pays déclencherait "une guerre régionale", au moment où le président américain Donald Trump menace de recourir à la force contre Téhéran.
Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei
