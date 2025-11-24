Michel Picon, président de l’U2P (Union des Entreprises de Proximité), était l'invité de l'émission Ecorama du 24 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le rejet du budget, les craintes de crise financière évoquées par le gouvernement, le débat sur une loi spéciale, les hausses d’impôts votées à l’Assemblée, l’origine réelle du déficit public, la pression fiscale française, la surtaxe sur les grandes entreprises, l’état de l’activité économique en cette fin d’année, ainsi que le projet d’« impôt sur la fortune improductive ».
Michel Picon (U2P) : "Il y a beaucoup trop de contrôles, les chefs d'entreprises ne sont pas des délinquants !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
