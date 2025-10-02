CAC 40 qui repasse la barre des 8000 points, bourses européennes qui s'envolent, Dow Jones qui vient de battre un nouveau record : les marchés boursiers semblent ignorer les nuages qui s’amoncellent. Cette euphorie est-elle solide ? L'analyse de Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Ecorama du 2 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Malgré les records boursiers, ces signaux d'alerte qui interrogent
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro