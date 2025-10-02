 Aller au contenu principal
Malgré les records boursiers, ces signaux d'alerte qui interrogent

information fournie par Ecorama 02/10/2025 à 14:10

CAC 40 qui repasse la barre des 8000 points, bourses européennes qui s'envolent, Dow Jones qui vient de battre un nouveau record : les marchés boursiers semblent ignorer les nuages qui s’amoncellent. Cette euphorie est-elle solide ? L'analyse de Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Ecorama du 2 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

FED
Or

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

2 commentaires

  • 14:58

    Les records du CAC sont une choses. Les performances dans pas mal de secteurs d'activités pour les actions du CAC ne sont pas mirobolantes ces derniers mois ! Automobile, énergie, immobilier, luxe et médical (pour partie).

L'offre BoursoBank