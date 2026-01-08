"On va aller à cette réunion en regrettant d'être assis aux côtés du Rassemblement national et de forces qui en fait constituent une cinquième colonne au sein de la France, et au sein de l'Europe", lance Marine Tondelier, la secrétaire nationale des Écologistes.
Ukraine: Tondelier regrette la présence du RN à la réunion de l'Elysée
