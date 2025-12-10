Défiscalisation : FCPI, PER, FIP… quelles solutions avant l’évolution de la fiscalité

La fin de l'année ne rime pas qu'avec les fêtes, c'est aussi une période propice à la défiscalisation. Le tout dans un contexte très incertain alors que certains responsables politiques militent pour une augmentation de la fiscalité sur un certain nombre de produits d'épargne et d'investissement.
Dans ce webinaire diffusé en direct mercredi 3 décembre, BoursoBank a présenté différentes solutions de défiscalisation, à commencer par le Plan d'épargne retraite individuel (PERin). L'option des FIP FCPI a également été présenté via notre partenaire Vatel Capital.
Nos experts ont également répondu aux nombreuses questions des clients de BoursoBank.
Avec la participation de :
Tatiana Sellier, responsable pôle banque privée, ingénierie patrimoniale et de fortune chez Société Générale Assurances
Matthieu Lambert, directeur général délégué chez Vatel Capital
Thomas Vitoux, chef de produits Bourse chez BoursoBank
Vous souhaitez ouvrir un PER pour bénéficier d'une rente viagère à la retraite ?
Découvrez le PER proposé par BoursoBank et bénéficiez :
- Du PER le moins cher du marché tous frais confondus (Observatoire Quantalys des Plans Epargne Retraite (PER) septembre 2021)
- Du choix entre 3 profils de gestion : prudent, équilibré et dynamique
- D'un contrat géré par des experts BlackRock (R), un des leaders de la gestion d'actifs dans le monde
- D'une gestion optimisée de votre capital pour vous assurer une meilleure retraite.
Ce produit présente un risque en perte de capital.