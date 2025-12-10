Défiscalisation : FCPI, PER, FIP… quelles solutions avant l’évolution de la fiscalité

information fournie par BoursoBank • 10/12/2025 à 16:46

La fin de l'année ne rime pas qu'avec les fêtes, c'est aussi une période propice à la défiscalisation. Le tout dans un contexte très incertain alors que certains responsables politiques militent pour une augmentation de la fiscalité sur un certain nombre de produits d'épargne et d'investissement.

Dans ce webinaire diffusé en direct mercredi 3 décembre, BoursoBank a présenté différentes solutions de défiscalisation, à commencer par le Plan d'épargne retraite individuel (PERin). L'option des FIP FCPI a également été présenté via notre partenaire Vatel Capital.

Nos experts ont également répondu aux nombreuses questions des clients de BoursoBank.

Avec la participation de :

Tatiana Sellier, responsable pôle banque privée, ingénierie patrimoniale et de fortune chez Société Générale Assurances

Matthieu Lambert, directeur général délégué chez Vatel Capital

Thomas Vitoux, chef de produits Bourse chez BoursoBank