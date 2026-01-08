Louise Dupont vous propose un retour sur le dernier hommage rendu à Brigitte Bardot à Saint-Tropez, où l’icône du cinéma français a été enterrée dans la plus grande simplicité, conformément à ses souhaits.
À Saint-Tropez, l’ultime hommage à Brigitte Bardot
